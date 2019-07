Fußball : Baumberg II schöpft Mut aus Test-Auftritt

MONHEIM Beim deutlichen 3:0-Erfolg gegen Delhoven sah Spielertrainer Sven Steinfort zahlreiche gute Ansätze.

Nach dem Wechsel beruhigte sich das Geschehen – was unter anderem am vorherigen hohen Einsatz lag. Die Gäste wurden nun etwas stärker, doch SFB-Keeper Normen Litschko parierte alle Versuche des Kreisligisten sicher (52./54./68.). Nach einem Foul an Stefan Laschewski erhöhte Bergkemper per Strafstoß auf 3:0 (61.), bevor die Hausherren das Ergebnis souverän verteidigten.