Fußball : Baumberg geht auf Wiedergutmachungs-Tour

Nachgefragt: An den Schiedsrichtern lag es allerdings nicht, dass Kapitän Ivan Pusic (Mitte) und Roberto Guirino (rechts) zuletzt mit den Baumbergern den einen oder anderen Rückschlag erlitten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Oberligist bot zuletzt enttäuschende Leistungen. Gegen den SC Union Nettetal soll die Wende zum Besseren gelingen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Deutzmann

Das kann natürlich grundsätzlich als Betriebsunfall durchgehen. Michael Rentmeister zeigt sich dabei zunächst als Freund sehr klarer Worte: „Wir haben eine Scheiß-Woche hinter uns.“ Der frühere Stürmer, der zu seiner aktiven Zeit viel rumgekommen ist, hat derzeit das „Vergnügen“, als Co-Trainer des Fußball-Oberligisten SF Baumberg zusammen mit Hayreddin Maslar die 0:4-Pleite vom vergangenen Sonntag bei TuRU Düsseldorf aufzuarbeiten – also jene Pleite, mit der die Baumberger nahtlos ans Aus kurz zuvor im Niederrheinpokal beim Essener Landesligisten SV Burgaltendorf anknüpften (1:3). Chefcoach Salah El Halimi schaltet sich bisweilen per Smartphone auf und schließt sich mit den Co-Trainern kurz, kann aber nach seiner Bandscheiben-Operation vorläufig noch nicht wieder an der Seitenlinie stehen und direkt aufs Team einwirken. Auch beim Heimspiel am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) gegen den SC Union Nettetal werden Rentmeister und Maslar die Verantwortung übernehmen.

Was sich die Baumberger aufgebürdet haben, ist nicht wenig. Die Mannschaft, die sich auch intern (also selbst) für eins der spielerisch stärksten Teams der Klasse hält, ist nach dem Debakel von Düsseldorf auf den achten Platz abgerutscht. Ursache fürs Auseinanderfallen waren weder die personellen Probleme mit ständigen Umbau-Maßnahmen oder die Tatsache, dass Louis Klotz beim Stande von 0:1 mit einem Elfmeter am Pfosten scheiterte. Das Grundproblem lag im Fehlen von Leidenschaft und Einsatzbereitschaft – zwei Bereiche, in denen die TuRU um Welten überlegen auftrat. Rentmeister: „Die Jungs haben verstanden, dass sie sich nicht nur auf spielerische Qualitäten verlassen dürfen, sondern sich auch in den Zweikämpfen zurechtfinden müssen. Wir haben über alles gesprochen und ich bin sicher, dass wir eine Reaktion sehen werden.“

Info Zwei Niederlagen mit neun Gegentreffern Kaum zu glauben, stimmt aber: Der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB), der am verangenen Sonntag mit dem 0:4 bei TuRU Düsseldorf eine üble Bauchlandung erlitt, liegt nach den ersten sechs Spielen tatsächlich immer noch besser als in der vergangenen Saison – die ja am Ende mit 68 Punkten und der Vizemeisterschaft das beste Ergebnis der Vereinsgechichte brachte. Seinerzeit brachten die ersten vier Partien überhaupt keinen Sieg (drei Unentschieden), ehe es spürbar aufwärts ging. Damals ergaben dann sechs Partien neun Punkte, während heute zehn Zähler auf dem Konto stehen – allerdings bei einem negativen Torverhältnis (14:15). Dafür ist neben der Pleite von Düsseldorf vor allen Dingen das happige 1:5 zu Hause gegen den VfB Hilden verantwortlich.

Personell hatten die Sportfreunde zuletzt Schwierigkeiten in allen Mannschaftsteilen. Ganz hinten sieht die Viererkette praktisch an jedem Wochenende anders aus, was sich darüber hinaus auf die defensive Reihe davor auswirkt. Serkan Er etwa ist so vielseitig verwendbar, dass er jederzeit von seiner Sechser-Position in die Rolle des Innenverteidigers rutschen kann. Das war in Düsseldorf ebenfalls so – und Abelski ersetzte in der 69. Minute den jungen Ben Harneid (19), den nun eine Zerrung plagt. Bitter war für Baumberg zudem das verletzungsbedingte Aus von Roberto Guirino (Sprunggelenk), der jetzt ausfallen wird und eine neue Lücke ins zurzeit ziemlich anfällige personelle Gebilde reißt.

Ebenfalls auffällig beim Ausrutscher in Düsseldorf: Die Baumberger, die gewöhnlich als offensivstark gelten, produzierten unterdurchschnittlich wenige Torgelegenheiten. Weil die verletzten Dominik Oehlers und Melva Luzalunga fehlten, stand am Anfang gar kein richtiger Strafraumstürmer auf dem Platz. Die halbe Mannschaft von Tim Knetsch bis Louis Klotz oder von Guirino bis Robin Hömig durfte sich hin und wieder in dieser Rolle probieren. Bis auf den Hömig-Lattentreffer sprang dabei jedoch wenig heraus, sodass die TuRU-Verteidigung um den Ex-Baumberger Daniel Rey Alonso meistens erstaunlich leichtes Spiel hatte. Co-Trainer Rentmeister will allerdings keine der personellen Baustellen für das Auftreten von Mängeln gelten lassen: „Der Kader hat genug Qualität.“