Fußball : Baumberg feiert Hömig-Gala und sich selbst

Monheim Der Mittelfeldmann des Oberligisten SF Baumberg war beim 5:3 gegen den SC Velbert an allen fünf Treffern beteiligt.

Es war das Spiel, um alles nicht mehr so hunderprozentig genau zu nehmen. Also interpretierte Schiedsrichter Jens Laux (Mülheim) die Anzeige auf seiner Uhr sehr großzügig. Die erste Halbzeit pfiff er pünktlich ab – trotz einer zweiminütigen Trinkpause. Den zweiten Durchgang beendete der Unparteiische dann bei Temperaturen weit jenseits der 30 Grad sogar 120 Sekunden zu früh – nachdem er die längeren Unterbrechung zur Behandlung eines verletzten Velberters kurzerhand in die nächsten Trinkpause umgewandelt hatte. Später gab es zumindest für die Mannschaft des Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) ein Tablett mit Gläsern, in denen kaltes Bier lockte – was sonst in der Mitte des Platzes ein Tabu ist. Baumberg hatte aber was zu feiern, denn zum Abschluss einer Saison voller Rekorde gab es einen verdienten 5:3 (2:2)-Erfolg über den SC Velbert. Es war unter dem Strich ein würdiger Abschied für den scheidenden Trainer Francisco Carrasco, der die Sandstraße verlässt und in der nächsten Saison beim Klassen-Konkurrenten TuRU Düsseldorf arbeiten wird.