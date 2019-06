Fußball : Bärenstark: FCM klettert auf Platz vier

Vorwärtsdrang: Der späte Treffer von Mark Schiffer (rechts) war am Ende drei Punkte wert für den überzeugenden FC Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Oberligist bot zum Abschluss noch mal eine Top-Leistung und gewann bei der SSVg. Velbert mit 3:1.

Dass die Oberliga-Fußballer des FC Monheim (FCM) zu Beginn der Spielzeit mit dem Saisonziel Klassenerhalt eher sehr kleine Brötchen backen wollten, war den meisten klar. Aber dass es für den FCM in seiner zweiten Oberliga-Saison am Ende zu Rang vier reichen würde, hätten wohl die größten Optimisten nicht gedacht. Mit einem 3:1 (1:0)-Sieg beim bisherigen Tabellenvierten SSVg. Velbert schafften die Monheimer aber tatsächlich den Sprung ins Spitzenquartett. „Wir sind mit dem Abschneiden total glücklich und unheimlich stolz auf diese Mannschaft. Das ist ein wahnsinniger Erfolg für uns. Wir haben wirklich eine Riesensaison gespielt, davor kann man nur den Hut vor ziehen“, sagte FCM-Coach Dennis Ruess.

Am letzten Spieltag waren die Monheimer trotz Temperaturen von über 30 Grad weit entfernt davon, die Saison in Ruhe ausklingen zu lassen – und sie packten die Chance zum Sprung auf Platz vier von der ersten Minute an beim Schopfe. „Sich auch am letzten Spieltag in jeden Ball reinzuschmeißen, zeigt den Charakter, den diese Mannschaft hat. Es macht einfach Spaß, mit diesen Jungs zusammenzuarbeiten“, fand Ruess.

So spielten sie SSVg. Velbert – FC Monheim 1:3 (0:1). FC Monheim: Kultscher, Salau, Lange, Kosmala, Intven, Nosel (62. Schiffer), Lehnert, Schütz, Labusga, Lippold, Bastas (53. Aleksic). Tore: 0:1 (18.) Benjamin Schütz, 1:1 (78.) Pascale Talarski, 1:2 (79.) Denis Labusga, 1:3 (90.) Mark Schiffer.

Bei der vor der Saison deutlich höher eingeschätzten SSVg. hatte der FCM nach elf Minuten die erste Gelegenheit, als eine Flanke von Noah Salau ins Tor-Aus rauschte (11.). Nach der folgenden Ecke kam FCM-Stürmer Eray Bastas zum Abschluss, doch der Torjäger verfehlte sein Ziel knapp (12.). Wenig später hätte Tobias Lippolds Cleverness den Gästen beinahe die Führung beschert: Weil der Velberter Torhüter noch seine Mauer stellte und der Schiedsrichter den Freistoß schon freigegeben hatte, versuchte es der Monheimer Spielmacher – und viel fehlte nicht. Kurz darauf war es aber so weit, als Benjamin Schütz nach einer Lippold-Ecke zur Führung traf – 1:0 (18.). Bei einem Lippold-Freistoß (23.), einem Abschluss von Jan Nosel (30.) und einem erneuten Versuch von Lippold (31.) hätte der FCM die Führung bis zur Pause durchaus deutlicher gestalten können. Auf der anderen Seite bahnte sich jedoch bereits ein Duell an, das vor allem in der zweiten Hälfte entscheidend sein sollte: Velberts Top-Angreifer Leroy Mickels scheiterte an FCM-Keeper Johannes Kultscher (35.) und es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein.