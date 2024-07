Oberliga-Meister in der Vorbereitung M’Bengue will mit den SFB voll durchstarten

Monheim · Der routinierte Verteidiger Babacar M’Bengue hatte in seiner ersten Saison in Baumberg noch Verletzungspech, feierte aber trotzdem am Ende die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga. Im Urlaub hat er weiter trainiert und ist nun fit. Er erklärt, was er an seiner Mannschaft und dem Trainerteam schätzt.

18.07.2024 , 17:30 Uhr

Babacar M’Bengue (rechts) traf für die Sportfreunde Baumberg in der vergangenen Saison im Spitzenspiel gegen Ratingen 04/19 und Ali Can Ilbay. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Thomas Schmitz