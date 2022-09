Frauenhandball, Verbandsliga : SGL startet Abenteuer Verbandsliga mit Personalsorgen

Langenfeld Für die Handballerinnen der SG Langenfeld war nach dem Aufstieg in die Verbandsliga die Suche nach Zugängen schwierig, Leistungsträgerin Mona Reckels verletzte sich zudem schwer. Das Team soll nun erst einmal in der Liga ankommen.

In der vergangenen Saison hat es endlich geklappt mit dem Aufstieg, in dieser Spielzeit treten die Handballerinnen der SG Langenfeld (SGL) in der Verbandsliga an. Im dritten Anlauf schaffte das Team von Trainer Alexander Klimke den Sprung aus der Landesliga, zweimal kam ein coronabedingter Saisonabbruch dazwischen. Am Sonntag (13 Uhr) starten die „Ladies“ nun mit einem Auswärtsspiel beim LTV Wuppertal in die neue Spielzeit und werden wohl – anders als zuletzt – nicht mehr zu den dominierenden Vereinen in der Liga gehören.