Fußball : Aufsteiger HSV klettert mit Schützenfest auf Platz fünf

Langenfeld Der Fußball-Bezirksligist HSV Langenfeld gewann sein Auswärtsspiel beim bereits als Absteiger feststehenden Letzten SV Jägerhaus Linde haushoch mit 11:2 (1:2). Durch seinen fünften Auswärts-Erfolg verbesserte sich der HSV, der bei 49 Zählern angekommen ist, in der Tabelle auf den starken fünften Platz.

Langenfeld ergriff von Beginn an die Iniative und kam zu zahlreichen Torchancen, doch der gegnerische Torwart wuchs über sich hinaus und hielt zunächst das 0:0. In der 20. Minute war er allerdings gegen den Schuss des überragenden Alessandro Petri machtlos, den Jens Weidenmüller gekonnt in Szene gesetzt hatte – 1:0. Gegen die weiter druckvoll anstürmenden Gäste nutzen die Hausherren dann zwei Ballverluste. Folge: Der HSV lag zur Halbzeit überraschend mit 1:2 im Hintertreffen (34./43.).