Reitsport Rheinische Meisterschaften im Jubiläumsjahr

Die Rheinischen Meisterschaften sind am Donnerstag auf Gut Langfort mit den Jungpferde-Prüfungen gestartet. Das eine oder andere Sporttalent kann sich hier für das Bundeschampionat in Warendorf qualifizieren. Anschließend wird die Elite der rheinischen Reitsportler ihre Meister in den Disziplinen Dressur und Springen – in drei Altersklassen – ermitteln. Die ersten Wertungsprüfungen starten am Freitag und setzen sich am Samstag fort, Höhepunkt werden die Finalprüfungen der Reiter am Sonntag mit anschließender großer Ehrung sein. Die Springprüfung der höchsten Klasse S*** startet mit ihrem ersten Umlauf um 15.30 Uhr, der zweite ist für 16.30 Uhr angesetzt – es geht wie immer um den Preis der Stadtwerke Langenfeld. Die Meisterehrung steht für 17.30 Uhr im Zeitplan.