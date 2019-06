American Football : Auf die Longhorns warten zwei echt hohe Hürden

Langenfeld Der Zweitligist tritt vor der Sommerpause noch gegen Lübeck und die Solingens Paladins an.

Zweimal müssen die Zweitliga Footballer der Langenfeld Longhorns noch ran, ehe sie in der Sommerpause (dauert über den gesamten Juli) die Füße hochlegen dürfen. Mit den Heimspielen gegen die Lübeck Cougars am Samstag (16 Uhr, Stadion Jahnstraße) und gegen die Solingen Paladins (29. Juni) haben die Langenfelder dabei zwei Gegner vor der Brust, die mit jeweils 8:4 Punkten vor ihnen liegen (6:8), auf der anderen Seite jedoch nicht unschlagbar sein dürften.

Solingen sorgte bereits in der vergangen Saison als Aufsteiger für Furore und bestätigt diesen starken Eindruck momentan. Auch die Cougars, die sich früher meist hinter den Longhorns einordnen mussten, liefern ein ausgesprochen gutes Jahr ab. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, sehe Lübeck aber tendenziell als leichten Favoriten. Trotzdem wollen wi das Ding natürlich unbedingt gewinnen“, sagt Langenfelds Head-Coach Michael Hap.

Als einen der Gründe für den Höhenflug der Cougars sieht er, dass die Norddeutschen einige ihrer amerikanischen Spieler jetzt seit langer Zeit an Bord haben. „Da greift ein Rädchen ins andere“, urteilt der Headcoach. Wide Receiver Marcel Kirchner traut dem Gegner alles zu: „Lübeck ist unberechenbar. Sie haben dieses Jahr eine deutlich bessere Mannschaft als letztes Jahr und trotzdem weiß man nicht so richtig, was man da kriegt. Es wird auf jeden Fall cool. Ich hoffe, dass wir das Stadion ordentlich vollkriegen und eine gute Stimmung haben.“