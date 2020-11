Im Blickpunkt: SSV Berghausen : Ex-Spieler Köhler kehrt als Trainer zurück

Langenfeld Der 41-jährige André Köhler beerbt Patrick Michaelis beim SSV Berghausen und will beim Fußball-Bezirksligisten seine Handschrift schnell erkennen lassen. Sven Otto bleibt als Co-Trainer an Bord.

Hinter Klaus Rubröder liegt eine intensive Zeit. So musste der Sportliche Leiter gemeinsam mit dem Vorstand des Fußball-Bezirksligisten SSV Berghausen überlegen, wer der geeignete Nachfolger für den aufgrund von Meinungsverschiedenheiten entlassenen Trainer Patrick Michaelis sein könnte. Nach einigen Gesprächen ist die Entscheidung zugunsten eines alten Bekannten gefallen: Ex-Spieler André Köhler. „André ist bei vielen in der Mannschaft und im Verein bestens bekannt. Auch menschlich wird er sehr gut zum SSV passen“, findet Rubröder.

Seit Jahrzehnten ist Köhler mit dem Amateurfußball eng verbunden. So war er ab 2005 als Spieler sehr erfolgreich für den Oberligisten VfB Homberg aktiv, bevor es ihn nach weiteren Stationen bei Viktoria Goch und beim VfL Tönisberg in die Region zum HSV Langenfeld zog. Nach zwei Jahren beim HSV spielte Köhler unter dem damaligen Trainer Siegfried Lehnert zwischen 2012 und 2014 für die Berghausener, bei denen er seine Karriere beendete. „Ich habe dann ein Jahr Pause eingelegt, in der ich direkt gemerkt habe, wie sehr mir der Fußball fehlte“, betont Köhler, der deshalb die Seiten wechselte und von 2015 bis 2018 als Lehnerts Co-Trainer arbeitete.