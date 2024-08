In der German Football League 2 Frisch ist mit 22 Jahren der Kopf der Longhorns-Offensive

Wenn Longhorns-Quarterback Alex Frisch über seinen großen Bruder André spricht, gerät er ins Schwärmen: „Er spielt eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Wir verstehen uns bestens und freuen uns unglaublich, auch in dieser Saison für dasselbe Football-Team auflaufen zu dürfen.“ Das Brüderpaar ist erst zu dieser Spielzeit von den Cologne Centurions zu den Langenfeldern an die Jahnstraße gewechselt. „Für den Wechsel haben für mich gleich mehrere Faktoren gesprochen“, erzählt der 22-Jährige. „Mit den Centurions haben wir zwar in der European League of Football (ELF, Anm. d. Red) gespielt, jedoch kam ich als Backup nur zu wenigen Einsatzzeiten. In den Gesprächen mit Chefcoach Michael Hap wurde schnell deutlich, dass er mich in seiner Mannschaft regelmäßig auf dem Feld sieht. Der Kontakt zu den Longhorns ist übrigens über André entstanden. Die jetzige Konstellation geht also zu großen Teilen auf ihn zurück.“