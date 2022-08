Karate : SGL feiert 30 Jahre Karate

Die Teilnehmer am Karate-Jubiläumslehrgang bei der SG Langenfeld. Foto: SGL

Langenfeld Seit Mustafa Kamel die Sportart 1992 in die Stadt brachte, ist die Abteilung Karate bei der SG Langenfeld stetig gewachsen. Beim Jubiläumslehrgang gab es nun neue Perspektiven.

Vor 30 Jahren brachte Trainer Mustafa Kamel (7. Dan) erstmals das Karate nach Langenfeld . Mit einigen Mitstreitern und nicht mehr als 15 Schülern gründete er 1992 die Karate-Abteilung innerhalb der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL). Die junge Gruppe weckte schnell das Interesse vieler Langenfelder und wuchs zu beachtlicher Größe heran: Innerhalb nur weniger Jahre kletterte die Mitgliederzahl auf 100. Und die Nachfrage stieg weiter. Heute üben 206 Kinder und Erwachsene in verschiedenen Trainingsgruppen erfolgreich „Goju-Ryu“ (harter und weicher Stil) bei der SGL aus.

Die beiden jeweils zweistündigen Einheiten des Lehrgangs ermöglichten den Karateka mit neuen Impulsen den sprichwörtlichen „Blick über den Tellerrand hinaus“. Die Trainer Tolo (6. Dan) und Kudzia (4. Dan) stellten sich dabei den Teilnehmern als Karateka mit ganz unterschiedlicher Herangehensweise vor, die gerade aus diesem Grund bei Lehrgängen so ein gutes Team bilden: Während Tolo auf die Tradition des „Goju-Ryu“-Karate Wert legt, ist Kudzia der „Freestyler“, der sich auf realistische Selbstverteidigung spezialisiert hat.

Gespannt warteten die Karateka auf die Trainingseinheit im „Kobudo“, das wie Karate von der Insel Okinawa stammt, im Gegensatz zu der waffenlosen Selbstverteidigung jedoch Trainingswaffen verwendet, die Kobudo-Trainer Müller (4. Dan) aus Düsseldorf mit nach Langenfeld brachte. Einsteiger trainieren zunächst mit dem Bo (Stab), mit dem auch die Karateka in Langenfeld erste Bewegungen, Handumgriffe und Verteidigungen übten.

Die Teilnehmer waren begeistert von den Trainingseinheiten und den neuen Perspektiven der unterschiedlichen Herangehensweisen in der Kampfkunst. Neben den engagierten Referenten galt der besondere Dank Mustafa Kamel, der seit nunmehr 30 Jahren unermüdlich für die Abteilung, den Verein, seine zahlreichen Schüler aller Altersstufen und das Karate in Langenfeld im Einsatz ist.

Jugendliche und Erwachsene trainieren bei der SGL mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr in der Sporthalle Am Hang. Samstags und sonntags findet das Karate-Training von 10.30 bis 12 Uhr im Bewegungszentrum an der Langforter Straße statt. Neueinsteiger sind stets willkommen.