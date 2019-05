Fußball : A-Junioren sind weiter auf dem Weg zum Klassenerhalt

Langenfeld Durch das 5:1 (3:1) beim Nachbarn FC Monheim (Siebter) festigten die Fußball-A-Junioren des HSV Langenfeld in der Bergischen Leistungsklasse ihren vierten Tabellenplatz, der am Ende der Saison den direkten Klassenerhalt bedeutet.

Langenfeld geriet zwar früh mit 0:1 (5.) in Rückstand, konnte die Partie aber rasch drehen und hatte das Geschehen insgesamt im Griff. Kampflos zu drei Punkten kam die A II in der Solinger Leistungsklasse, weil die SF Baumberg II (Zehnter) keine spielfähige Mannschaft stellen konnten und nicht antraten. Mit 21 Punkten liegt Langenfeld auf Platz neun.

In der Kreis-Leistungsklasse der B-Junioren trennten sich der Sechste HSV (23 Punkte) und der Siebte SF Baumberg II mit einem 1:1 (0:0). Nach dem 0:1 in der 76. Minute drohte den Gastgebern eine Niederlage, doch fast mit dem Schlusspfiff gelang Yasian Bayraktar der 1:1-Endstand (80.).

Als besonders ärgerlich wertete der HSV zwei Absagen bei ihren C-Junioren-Teams. In der Leistungsklasse trat der Gastgeber Vatanspor Solingen nicht an. Die C II erfuhr in der Kreisklasse sogar erst nach der Anreise, dass der VfB Solingen IV nicht antritt.