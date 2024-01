Fußball, Landesliga Vorbereitung mit Hindernissen

Das vergangene Jahr hätte für den 1. FC Monheim (FCM) nicht besser enden können, er führte souverän die Tabelle der Fußball-Landesliga an. Für das noch junge Jahr 2024 hat Cheftrainer Dennis Ruess hingegen einen anderen Wunsch: „Ich wünsche mir, dass alle Jungs gesund bleiben. Bei allen Zielen, die man hat, bleibt die Gesundheit immer das Wichtigste. Man kann viel trainieren und viel für die Gesundheit machen, aber am Ende liegt es nicht komplett in der eigenen Hand, ob man gesund bleibt, erkrankt oder sich etwa verletzt.“