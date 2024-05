Fußball, Landesliga FC Monheim will erst siegen und dann feiern

Dennis Ruess fiebert dem Saisonfinale entgegen. Der erfahrene Cheftrainer will die drei Spiele nutzen, um mit dem 1. FC Monheim die Spitzenposition in der Fußball-Landesliga zu verteidigen – und durch den Meistertitel direkt in die Oberliga zurückzukehren. Nach dem vorjährigen Abstieg würde der FCM so den direkten Wiederaufstieg schaffen. Um ihren Traum zu verwirklichen, müssen die Monheimer zuerst das nächste Heimspiel am Sonntag (15 Uhr, Rheinstadion) gegen den SV 09/35 Wermelskirchen gewinnen.