Fußball, Oberliga : FCM will gegen Velbert aus den Fehlern gegen Velbert lernen

Monheims Sebastian Spinrath bei der Ballannahme. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Nach dem 1:5 bei der SSVg Velbert am vergangenen Spieltag kommt am Freitag der TVD Velbert ins Rheinstadion. Trainer Dennis Ruess setzt auf die Wirkung von Video-Analysen.

Dass Fußball ein Fehlersport ist, steht nicht nur im großen Lexikon der Phrasen, es ist auch eine einfache Tatsache. Ohne Patzer fallen keine Tore – und was das angeht, gab es beim 1. FC Monheim (FCM) nach dem 1:5 beim Aufstiegskandidaten SSVg Velbert Redebedarf. Dennis Ruess suchte sich sieben Szenen aus dem missratenen Spiel, zeigte die Videos zum Trainingsauftakt am Dienstag seinen Spielern und erklärte, was wer wo wie beim nächsten Mal besser machen könnte. Das steht bereits am Freitag an. Dann kommt der TVD Velbert ins Rheinstadion (19.30 Uhr).

„Dass ich nach dem letzten Spiel nicht zufrieden war, ist klar. Deswegen haben wir uns zusammengesetzt und uns ein paar Situationen vor Augen gehalten“, sagt der Trainer des Oberligisten. „Dabei ging es nicht darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Wenn man sich vor allem die ersten drei Gegentore anschaut, ist aber klar, dass wir da komplett unsere Aktien drin haben.“ Die gut 20-minütige Sitzung sei auf einer „total sachlichen Ebene“ verlaufen. „Danach haben die Jungs wieder Gas im Training gegeben.“

Aus Fehlern lernen ist also die Devise bei den Monheimern. Der SSVg reichten am vergangenen Spieltag letztlich einfache Mittel, um die Defensive des FCM auszuhebeln. Dazu wirkte die Mannschaft beim Favoriten fahrig und sorglos. „Idealerweise ziehen wir daraus die richtigen Schlüsse“, hofft Ruess. Der Coach ist kein Freund davon, die Zügel schleifen zu lassen – auch wenn es für seine Mannschaft in der Aufstiegsrunde streng genommen um nichts geht. „Es ist wichtig, eine Niederlage wie die zuletzt zu analysieren. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob man erfahrene oder junge Spieler vor sich sitzen hat. Alle können noch dazulernen. So etwas ist immer ertragreich.“ Das schöne am Fußball sei zudem, dass es immer sehr schnell weitergehe im Spielplan.

So bietet die Partie gegen den TVD die Chance, wieder an die guten Auftritte vor dem 1:5 anzuknüpfen. Das Motto der Monheimer: Jetzt bloß nicht den Faden verlieren und sich von der klaren Niederlage aus der Bahn werfen lassen. „Das Spiel letzte Woche ist vorbei. Jetzt geht es darum, es besser zu machen. Das ist uns wichtig.“