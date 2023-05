Fußball, Oberliga FCM will das Unmögliche möglich machen

Dennis Ruess ist Realist und weiß deshalb um die nur kleine verbleibende Chance auf den Klassenerhalt seines 1. FC Monheim (FCM). „Nach den letzten beiden Spielen haben sich unsere Chancen nicht verbessert. Mittlerweile sind wir von den Ergebnissen anderer abhängig. Dennoch möchten wir uns unbedingt am letzten Strohhalm festhalten und gegen Homberg alles dafür tun, unsere Möglichkeit auf den Klassenerhalt am Leben zu halten“, blickt der FCM-Cheftrainer auf die letzten beiden Saisonspiele in der Fußball-Oberliga. Die Monheimer stehen auf dem 17. Platz und müssen die beiden verbleibenden Partien gewinnen – während die Konkurrenz verliert.