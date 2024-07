Transfer des Oberligisten FCM holt Sumbunu aus Düsseldorf

Die Monheimer sind zudem davon überzeugt, dass Sumbunu „mit seiner Mentalität, vor allem aber auch mit seiner Physis auf dem Platz einen Mehrwert für unsere Stabilität im Defensivverbund sein kann. Dazu ist er in der Luft gefährlich und hat eine ordentliche Fackel mit seinem linken Fuß“, beurteilt El Fahmi die Stärken des Zugangs. Vor allem aber habe es „Top-Gespräche, bei denen er nicht zuletzt mit den Werten, die er vertritt, absolut überzeugt hat“ gegeben. „Vom ersten Moment an haben wir gemerkt, wie viel Bock er auf den FCM hat“, schließt El Fahmi. Trainingsauftakt in der Vorbereitung für das Team von Cheftrainer Dennis Ruess ist am kommenden Montag.