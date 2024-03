Fußball, Landesliga FCM verliert in extralanger Nachspielzeit noch

Monheim · Die Monheimer verpassen es durch das 0:1 beim 1. FC Viersen, den Vorsprung an der Spitze der Fußball-Landesliga auszubauen. Sie verzweifeln am Niederrhein an Torwart Mykyta Kriukov und kassieren ein ganz spätes Gegentor.

10.03.2024 , 19:45 Uhr

An Viersens Mykyta Kriukov verzweifelte der FCM. Foto: Heiko van der Velden

Von Julian Schmitt