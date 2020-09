Fußball, Oberliga : 1. FC Monheim unterliegt nach Führung noch 1:3 in Essen

Monheim Tobias Lippold schießt in der Fußball-Oberliga das 1:0 und sieht später Gelb-Rot – die Überzahl nutzt Schonnebeck. Die Moral bei den Gästen stimmt aber.

Lippolds Leistung spiegelt die des gesamten Monheimer Teams: gut gespielt, aber am Ende unglücklich. „Wir haben uns nicht belohnt für gute 70 Minuten“, ärgerte sich Trainer Dennis Ruess, dem vor allem die erste Halbzeit, der Wiederbeginn nach der Pause und die letzten zehn Minuten seiner Mannschaft gefielen: „Wir hatten ein paar Themen, die wir persönlich bei Ballbesitz eingestreut haben, und die Schonnebeck in der ersten Viertelstunde echt vor Probleme gestellt haben“, berichtete Ruess. Erst Recht nach der Führung hatte sein Team das Spiel im Griff und noch weitere Abschlüsse, die allerdings nicht ins Ziel fanden. Erst in der 28. Minute notierte Ruess die erste gute Chance der Hausherren, als FCM-Torwart Björn Nowicki überspielt wurde, seine Verteidiger den Ball aber noch vor dem Tor klärten. „Da war einer für den anderen da“, lobte Ruess.

Nach Wiederbeginn schien sich der FCM geschüttelt zu haben, Tim Kosmala wurde in der 51. Minute acht Meter vor dem Tor so gerade noch geblockt – und quasi im Gegenzug gab es den nächsten Nackenschlag: Nowicki wehrte einen Schuss der Hausherren super ab, aus der anschließenden Ecke fiel aber das 1:2 aus Sicht der Gäste. „Da war das Spiel gedreht und das Momentum schlägt um“, ärgerte sich Ruess.

Wenig später war der erwähnt auffällige Lippold wieder dran, sein Versuch im Fallen strich aber knapp am Pfosten vorbei (69.) – und nur zwei Minuten später sah er seine zweite Gelbe Karte und musste vom Feld. „Ich fand das Verteilen der Karten schon sehr einseitig“, bemängelte Ruess. In Unerzahl stellte er auf Dreierkette um und kassierte das 1:3. „Da war die Idee direkt pulverisiert“, ärgerte sich der Coach, der aber dennoch lobte: „Wir haben in der 83. und 88. Minute noch gute Chancen auf einen Treffer, die Moral war also auch in Unterzahl sehr gut. Wir hatten diesmal nur nicht das Spielglück auf unserer Seite.“