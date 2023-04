Fußball, Oberliga FCM wartet weiter auf die Erlösung

Der 1. FC Monheim (FCM) kann sich erneut nicht für seinen Einsatz belohnen. In einer intensiven Partie in Schonnebeck verlieren die Gäste letztlich in Unterzahl mit 0:2 und müssen ohne Punkt die Heimreise antreten. Nun steht das Team auf Platz 17 der Fußball-Oberliga und befindet sich nach wie vor im Abstiegskampf. „Die Spiele werden weniger, der Abstand wird größer. Dennoch gibt die Mannschaft sich nicht auf“, beschreibt FCM-Cheftrainer Dennis Ruess den Zustand seines Teams.