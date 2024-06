Kader-News der Oberliga Guirino beendet Karriere beim FCM

Der 1. FC Monheim (FCM) verabschiedet sich nach seiner Rückkehr in die Fußball-Oberliga von sechs Spielern. Besonders brisant ist der Wechsel von Stürmer Robin Schnadt zum Liga-Konkurrenten und Rivalen Sportfreunde Baumberg. FCM-Sportgeschäftsführer Karim El Fahmi sagt dazu: „Robin hat sich nach zwei Jahren bei uns entschieden, eine neue Aufgabe anzugehen und den Verein zu wechseln. Wir hätten ihn natürlich gerne bei uns gehalten, müssen aber akzeptieren, dass er seinen Weg woanders fortsetzen möchte. In den beiden Spielzeiten hat er bewiesen, welches Potenzial in ihm steckt und dass er alles mitbringt, was einen Torjäger ausmacht. Wir wünschen Robin für seine sportlichen Ziele alles erdenklich Gute und sind davon überzeugt, dass er seinen Weg gehen wird.“