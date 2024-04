Fußball, Landesliga FCM streut wieder eine Niederlage ein

Monheim · Das Heimspiel am Mittwochabend gegen den VfB 03 Hilden II verliert der Spitzenreiter der Fußball-Landesliga aus Monheim mit 1:2 und lässt viele Chancen liegen. Am Sonntag soll es in Dilkrath wieder zurück in die Erfolgsspur gehen.

11.04.2024 , 16:15 Uhr

FCM-Torwart Björn Nowicki (hinten) und Sebastian Spinrath (weißes Trikot) mussten sich am Mittwochabend der Reserve des VfB 03 Hilden geschlagen geben. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt