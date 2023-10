Fußball, Landesliga 1. FCM stolpert daheim über Amern

Monheim · Nach einem Doppelschlag führen die Monheimer zu Hause gegen Kellerkind VSF Amern 2:0 und haben eigentlich alles im Griff, doch am Ende heißt es 2:3. Es ist die erste Niederlage in der Landesliga in dieser Saison.

29.10.2023, 19:45 Uhr

Aleksandar Bojkovski (r.) und der FCM unterlagen Amern. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt

Obwohl die Landesliga-Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) unter der Woche eine hervorragende Leistung abgerufen hatten, unterlagen sie im Achtelfinale des Nieder­rheinpokals dem favorisierten Regionalligisten SC Rot-Weiß Oberhausen (2:4). Dass sie noch eine 2:0-Führung verspielt hatten, ärgerte die Monheimer besonders. Nach der ersten Niederlage im 17. Pflichtspiel wollte der FCM jetzt in der Meisterschaft gegen den VSF Amern wieder einen Sieg feiern. Zwar führten die Gastgeber erneut 2:0, hatten jedoch letztlich gegen das Kellerkind das Nachsehen – 2:3 (2:0).