Fußball, Oberliga FCM rettet im Derby spät einen Punkt

Tobias Lippold behielt die Nerven. Obwohl das Derby zwischen den Fußball-Oberligisten 1. FC Monheim (FCM) und Sportfreunde Baumberg (SFB) aufgrund der Kopfverletzung des Baumbergers Ben Harneid zuvor mehrere Minuten lang unterbrochen worden war, trat Lippold zum Handelfmeter an – und erzielte den wichtigen 1:1-Ausgleich für die Platzherren (90.+6). „Das Ergebnis fühlt sich für uns wahrscheinlich besser an als für den Gegner. Wenn man so spät ausgleicht, ist der Treffer natürlich glücklich, aber er war auch nicht unverdient“, urteilte FCM-Coach Dennis Ruess.