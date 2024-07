Vorbereitung des Fußball-Oberligisten FCM-Platzhirsch Nowicki bleibt gelassen

Björn Nowicki freut sich auf die Rückkehr in die Fußball-Oberliga. Der Torwart will mit dem 1. FC Monheim (FCM) gleich das erste Spiel am Sonntag, 18. August (15 Uhr) beim Mitaufsteiger SV Biemenhorst gewinnen. „Ich bin sehr glücklich, dass durch den Aufstieg wieder eine gute Stimmung in unserer Mannschaft und im gesamten Verein herrscht. Wir wollen jetzt in der Vorbereitung hart dafür arbeiten, dass wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt erreichen. Danach peilen wir einen einstelligen Tabellenplatz an und schauen weiter, was für uns noch möglich sein könnte“, erklärt der 32-Jährige.