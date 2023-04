Fußball, Oberliga FCM reist zum Abstiegsgipfel – erneut

Der 1. FC Monheim (FCM) befindet sich in herausfordernden Zeiten. Erst am Ostermontag konnte das Team von Cheftrainer Dennis Ruess seine Durststrecke beenden und erzielte den ersten Sieg des Kalenderjahres. Dabei hatte sich der 2:1-Erfolg gegen den Tabellenletzten FSV Duisburg bereits angedeutet. Schon in den Wochen waren die Monheimer nur knapp gegen Sonsbeck und Schonnebeck unterlegen. Am vergangenen Sonntag trennte sich der FCM mit einem torlosen Remis beim Tabellenvierten TVD Velbert. Damit hat sich die Position des abstiegsbedrohten Fußball-Oberligisten bereits verbessert. „Am Mittwoch haben wir die Möglichkeit, aus eigener Kraft die Abstiegsränge zu verlassen“, fasst Ruess die Tabellensituation zusammen.