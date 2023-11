Fußball, Landesliga Trainer Ruess mahnt Monheim vor dem Kellerkind

Obwohl die Landesliga-Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) am Sonntag (14.30 Uhr) als klarer Favorit beim SV Wermelskirchen antreten, wollen sie die Aufgabe nicht unterschätzen. „Wir reisen zu einem unangenehmen Gegner“, erklärt Cheftrainer Dennis Ruess. „Wer die Spiele der Wermelskirchener in den vergangenen Wochen verfolgt hat, stellt schnell fest, dass sie in sehr viele torreiche Begegnungen verwickelt waren. Nach vorne geht bei ihnen immer etwas, aber gleichzeitig haben sie hinten schon einige Dinge zugelassen.“