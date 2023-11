Fußball, Landesliga FCM braucht im Titelkampf einen Sieg in Mennrath

Nachdem der 1. FC Monheim (FCM) in den ersten 13 Spielen der Fußball-Landesliga ungeschlagen geblieben war, verspielte er zuletzt eine 2:0-Führung gegen den VSF Amern und verlor noch 2:3. Am Sonntag (15.30 Uhr) will die Mannschaft von Cheftrainer Dennis Ruess beim SC Victoria Mennrath wieder in die Erfolgsspur finden. „Auf ihrem kleinen Kunstrasenplatz sind die Mennrather eine gefährliche Mannschaft, die über ihre Geschlossenheit und ihren spielerischen Ansatz agiert“, lobt Ruess.