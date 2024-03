Fußball, Landesliga Ruess setzt in Velbert auf Beweglichkeit des FCM

Mit viel Respekt reisen die Landesliga-Fußballer des 1. FC Monheim am Sonntag (15 Uhr) zum starken Tabellensechsten SC Velbert. „Wir treten bei einer Mannschaft an, die konsequent ihren taktischen Plan umsetzt“, sagt FCM-Cheftrainer Dennis Ruess. „Die Velberter agierten sehr stabil, sodass sie bisher auch nur sehr wenige Gegentore kassiert haben. Gerade in ihren Heimspielen waren sie bisher in der Lage, gute Ergebnisse zu erzielen.“