Wiederbeginn der Landesliga FCM verstärkt sich mit Nonaka

Zunächst einigten sich der FCM und der Japaner auf eine Zusammenarbeit bis zum Ende der laufenden Spielzeit. Obwohl Nonaka zuletzt wegen einer Überreizung des Knies angeschlagen war, dürfte er am Sonntag zur Verfügung stehen. „Man hat in den vergangenen Wochen direkt gesehen, dass Nozomu die Qualität in unserem Kader hochhält“, sagt Ruess. „Nozomu ist ein richtig guter Fußballer, der technisch absolut sauber ist. Auch in den Testspielen konnte er schon unter Beweis stellen, dass er ein gutes Gefühl für die Räume hat. Wir haben Glück gehabt, dass wir ihn in der Winterpause noch bekommen konnten.“