Fußball, Landesliga FCM fährt selbstbewusst zum MSV

Fußball-Landesligist 1. FC Monheim (FCM) tritt am Sonntag (15.30 Uhr) beim MSV Düsseldorf an – beide trafen noch im März in der Oberliga aufeinander, wo der FCM zu Hause eine enttäuschende 0:4-Niederlage kassierte. „Der Gegner war komplett da und hat das Spiel auch verdient gewonnen. Heute stehen noch ein paar Spieler von damals im MSV-Kader, aber die Vergangenheit spielt keine Rolle mehr. Die kommende Herausforderung steht unter neuen Vorzeichen“, betont FCM-Chefcoach Dennis Ruess.