Fußball, Oberliga 1. FC Monheim hat den Fokus geschärft

Fußball-Oberligist 1. FC Monheim (FCM) hatte nun zwei Wochen Zeit, um sich nach der 1:4-Niederlage gegen den 1. FC Kleve zu erholen. „Wir wollen am Sonntag über die gesamte Spielzeit den Fokus behalten und unsere Leistung bringen. In den letzten zwei Wochen hatten wir genügend Zeit, den Fokus erneut zu schärfen und gemeinsam intensiv zu trainieren“, sagt Monheims Cheftrainer Dennis Ruess mit Blick auf das Duell am Sonntag (15 Uhr) beim FC Kray. In diesem Jahr konnten die Monheimer bisher noch keinen Sieg einfahren und stehen auf dem zwölften Tabellenplatz. Der FC Kray belegt mit aktuell nur zwölf Zählern den vorletzten Rang.