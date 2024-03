Fußball, Landesliga Der Gejagte FCM fährt nach Viersen

Nachdem die Landesliga-Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) im vergangenen September das Hinspiel gegen den 1. FC Viersen (2:1) für sich entscheiden konnten, wollen sie sich am Sonntag (15 Uhr) erneut durchsetzen. „Es gibt in der Landesliga keine leichten Gegner und schon gar keine leichten Spiele“, betont FCM-Chefcoach Dennis Ruess. „Die Viersener sind immer in der Lage, sehr stark zu verteidigen. Zusätzlich haben sie vorne mit Justin Butterweck einen Top-Stürmer, der uns schon einmal wehgetan hat. Schließlich hat er in der Hinrunde das 1:0 gegen uns erzielt.“