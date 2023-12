Fußball, Landesliga 1. FC Monheim tritt bei Mitabsteiger Cronenberger SC an

Am vorletzten Spieltag des Jahres treten die Landesliga-Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) bereits am Samstag (16 Uhr) beim Cronenberger SC an. Auf Wunsch der Gastgeber wurde das Spiel um einen Tag vorverlegt. Nach der ausführlichen Analyse des Gegners stellt FCM-Chefcoach Dennis Ruess fest: „Cronenberg stellt eine junge und dynamische Mannschaft mit einigen oberligaerfahrenen Akteuren in den eigenen Reihen.“