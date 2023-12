Fußball, Landesliga FCM muss weiter fokussiert bleiben

Die Auswärtsbilanz des Fußball-Landesligisten 1. FC Monheim (FCM) ist beeindruckend, denn bisher holte die Mannschaft von Cheftrainer Dennis Ruess acht Siege aus neun Partien in der Fremde. Nur einmal mussten sich die Monheimer mit einem 0:0-Remis beim MSV Düsseldorf zufriedengeben. Obwohl die beste Auswärtsmannschaft der Landesliga auch am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SG Unterrath gewinnen will, wird die Aufgabe für den Spitzenreiter nicht einfach werden. „Die Unterrather haben eine gesunde Mischung aus robusten und technisch gut ausgebildeten Spielern“, lobt Ruess.