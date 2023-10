Fußball, Landesliga Große Herausforderung für den 1. FCM

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Oberliga liefert der 1. FC Monheim (FCM) in der Landesliga große Konstanz, denn er hat keines der ersten zwölf Meisterschaftsspiele verloren. Doch am Sonntag (15.30 Uhr) werden die Monheimer im Spitzenspiel bei der Holzheimer SG besonders gefordert werden. „Durch die Erfolge aus den vergangenen Wochen und Monaten haben unsere Jungs eine breite Brust, mit der sie jetzt auch nach Holzheim fahren. Wir wollen auch dort gewinnen, was jedoch nicht einfach wird, weil der Gegner über eine gute Form verfügt“, betont der Sportliche Leiter Karim El Fahmi.