Fußball, Landesliga FC Monheim feilt bereits am Kader für die Oberliga

Monheim · Nach der gesicherten Rückkehr in die Oberliga steht für den Landesligisten 1. FC Monheim in Kapellen-Erft das Topspiel gegen den Tabellenzweiten an. Routinier Assani Lukimya verlängert um ein Jahr.

23.05.2024 , 19:00 Uhr

Bleibt den zukünftigen Oberliga-Fußballern aus Monheim erhalten: Abwehrchef Assani Lukimya (l.). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt