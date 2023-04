Fußball, Oberliga Guirino vergrößert die Optionen des FCM

Der 1. FC Monheim (FCM) will unbedingt an den 2:1-Sieg gegen den FSV Duisburg am Ostermontag anknüpfen. „Wenn wir diese Leistung in Velbert erneut zeigen, können wir punkten“, zeigt sich Kapitän Tim Kosmala fest entschlossen vor der Partie am Sonntag (15 Uhr) beim viertplatzierten TVD. Am Ostermontag hatten die Monheimer den ersten Dreier des Kalenderjahres eingefahren, der Fußball-Oberligist steht auf dem 17. Platz und befindet sich damit im Abstiegskampf. Den hat das Team von Trainer Dennis Ruess angenommen, es trainiert intensiv und arbeitet an den Schwächen.