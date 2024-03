Fußball, Landesliga FCM empfängt die Wundertüte MSV

Zwar ist der Respekt vor dem MSV Düsseldorf groß, aber der Fußball-Landesligist 1. FC Monheim (FCM) will unbedingt das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr, Rheinstadion) gewinnen – und damit seine Tabellenspitze festigen. „Wir müssen hellwach sein“, fordert FCM-Cheftrainer Dennis Ruess. „Die Düsseldorfer haben eine starke Mannschaft mit vielen technisch gut ausgebildeten Jungs, die aber auch über den Fleiß kommen und sich viele Situationen erarbeiten. Deshalb ist es absolut notwendig, dass wir mit einer hohen Intensität und einem hohen Einsatz an die Sache herangehen. Zu Hause wollen wir wieder punkten.“