Fußball, Oberliga FCM muss Fehler vermeiden und Spielglück finden

Der 1. FC Monheim (FCM) steht vor herausfordernden Wochen. Das Team von Cheftrainer Dennis Ruess startet in das letzte Drittel der Saison und befindet sich mitten im Abstiegskampf. „Momentan fallen uns die Dinge nicht leicht. Wir können auf dem Platz nicht umsetzen, was wir uns vornehmen. Daher stehen wir in der Tabelle zurecht unten“, fasst Ruess selbstkritisch die aktuelle Situation zusammen. Die Monheimer befinden sich mit 32 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Das bedeutet, auf dem ersten Abstiegsrang der Fußball-Oberliga. Die Mannschaften stehen in der Liga jedoch eng zusammen, sodass den FCM nur vier Zähler vom elften Tabellenplatz trennen.