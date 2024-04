Fußball, Landesliga Niederrhein FCM muss sich mit einem Remis begnügen

In der Fremde mussten die Landesliga-Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) in dieser Saison erst wenige Rückschläge hinnehmen, denn sie spielten in ihren 16 Auswärtsspielen nur einmal remis und verloren nur einmal . Jetzt kam die Mannschaft von Cheftrainer Dennis Ruess beim VSF Amern nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. „Es ist eben so, dass der Gegner auch Punkte holen will. Er trainiert die ganze Woche, um hinten zu verhindern, ein Tor zu kassieren, und vorne ein Tor zu schießen. Wir müssen mit dem Punkt leben“, sagte Ruess.