Fußball, Oberliga FCM stellt sich bei Turu selbst ein Bein

Einen spektakulären Auftakt und eine genauso aufregende Schlussphase bekamen die Zuschauer zu sehen, die Sonntagnachmittag den Weg ins Stadion an der Feuerbachstraße fanden. Dort war die gastgebende Turu Düsseldorf in der Fußball-Oberliga nach einem Blitzstart gegen den 1. FC Monheim (FCM) zunächst vom Erfolgsweg abgekommen, um dann kurz vor Toreschluss aber doch noch einmal zuzuschlagen. So stand letztendlich ein 2:2, mit dem die Oberbilker den Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze um einen weiteren Zähler auf fünf Punkte verkürzten.