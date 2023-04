Fußball, Oberliga FCM spielt 1:1 und bleibt wieder ungeschlagen

Der 1. FC Monheim zeigt sich mit dem Punktgewinn zufrieden: In einem hart umkämpften Duell trennen sich der SC Union Nettetal und die Monheimer mit einem 1:1. „Obwohl wir uns einen Sieg vorgenommen hatten, sind wir mit dem Punkt zufrieden. In Nettetal entwickeln sich häufig komplizierte Spiele, und so war es auch heute. Wichtig war das Unentschieden im Hinblick auf den direkten Vergleich. Nach dem Sieg im Hinspiel stehen wir nun gut da“, fasste FCM-Cheftrainer Dennis Ruess die Partie zusammen. Beide Teams stehen im unteren Drittel der Tabelle und kämpfen in diesen Wochen um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga.