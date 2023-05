Fußball, Oberliga FCM sehnt einen Sieg herbei

Monheim · An diesem Samstag (18 Uhr) tritt der 1. FC Monheim beim KFC Uerdingen an. Der Fußball-Oberligist hofft nach zuletzt drei Unentschieden in Serie auf einen Befreiungsschlag.

13.05.2023, 05:15 Uhr

Monheims Trainer Dennis Ruess befindet sich mit seiner Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt

Der 1. FC Monheim (FCM) richtet seinen Blick auf eine herausfordernde Woche: „Es erwarten uns innerhalb von sechs Tagen zwei echte Schwergewichte dieser Liga“, beschreibt FCM-Cheftrainer Dennis Ruess die beiden nächsten Gegner. Dabei müssen die Monheimer unbedingt Punkten. Von den letzten sechs Spielen wurde zwar keines verloren, allerdings auch nur zwei gewonnen. Damit steht das Team von Ruess auf Platz 16 und somit auf dem ersten Abstiegsrang der Fußball-Oberliga. An diesem Samstag (18 Uhr) treffen die Monheimer auswärts auf den KFC Uerdingen 05.