Fußball, Landesliga Schnadts Dreierpack sichert FCM drei Punkte

Zuletzt mussten die Landesliga-Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) Rückschläge hinnehmen, denn im Achtelfinale des Niederrheinpokals zogen sie gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen (2:4) zum ersten Mal in dieser Saison den Kürzeren. Wenige Tage später konnten die Monheimer auch in der Meisterschaft gegen den VSF Amern (2:3) die erste Niederlage nicht abwenden, ehe sie im Kreispokal beim A-Ligisten BV Bergisch Neukirchen (4:2) einen Sieg einfuhren. Ebenfalls mit 4:2 (2:1) setzte sich der FCM nun in der Landesliga beim SC Viktoria Mennrath durch.