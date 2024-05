Fußball, Landesliga Mit Teamgeist und Moral zurück in die Oberliga

Die Euphorie ist groß, die Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) haben den sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga geschafft. Durch den 5:0-Sieg über den SV Wermelskirchen machte die Mannschaft von Cheftrainer Dennis Ruess die Meisterschaft in der Landesliga perfekt. Zwei Tage vor dem Saisonende kann der Tabellenführer aus Monheim (85 Punkte) nicht mehr vom Zweiten SC Kapellen-Erft (77) eingeholt werden. „Die Jungs waren im Training am Dienstag etwas überdreht. Inhaltliche Schwerpunkte waren nicht möglich. Das ist nach der sportlichen Entscheidung aber auch normal“, sagt Ruess mit einem Schmunzeln.