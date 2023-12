Fußball, Landesliga Karim El Fahmi bleibt beim FC Monheim am Ruder

Im Herbst hatte Karim El Fahmi alle Hände voll zu tun, weil er federführend das Heimspiel des Fußball-Landesligisten 1. FC Monheim (FCM) gegen den Regionalligisten SC Rot-Weiß Oberhausen (2:4) plante. Der Geschäftsführer Sport investiert viel Zeit in den FCM – und wurde jetzt auf der Jahreshauptversammlung in seinem Amt für zwei weitere Jahre bestätigt. „Ich freue mich darüber, dass ich weiterhin das Vertrauen genieße. In der kommenden Amtsperiode ist es mein Ziel, den Verein weiterhin so gut wie möglich aufzustellen“, betont El Fahmi, der nach eigener Aussage bereits seit elf Jahren seiner Funktion nachgeht.