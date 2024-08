Auftakt der Fußball-Oberliga FCM fährt zum Aufsteiger-Duell

Hinter dem Meister SF Niederwenigern stiegen die Biemenhorster in der vergangenen Landesliga-Saison (Staffel 2) als Zweiter direkt in die Oberliga auf. Mit ihren 115 Treffern in 36 Spielen hatte das Team aus dem Bocholter Stadtteil für viel Aufsehen gesorgt, zudem war es nach dem Aufstieg in die Landesliga ein Durchmarsch. Ruess fordert von seinem Team: „Es gilt, am Sonntag sofort hellwach zu sein und keine Anlaufzeit zu benötigen. Die Jungs müssen vor allem vor einer vermeintlich guten Kulisse klar im Kopf und in den Aktionen sein.“