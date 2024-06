Finale im Kreispokal Solingen Der FCM will das Double holen

Dass die Solinger enorm an Qualität hinzugewonnen haben, beweist auch die Statistik. Nachdem sie in der Hinrunde nur 21 Punkte ergattert hatten, waren es in der Rückserie sogar 44 Zähler – und damit ein Zähler mehr als der FCM. „Das Rückspiel hat schon gezeigt, dass die Solinger im Umschaltspiel sehr gefährlich sind. Zwar haben wir das Spiel auch am Anfang der zweiten Halbzeit bestimmt, aber ihr Keeper hat unsere Schüsse gut abgewehrt. Danach haben die Solinger direkt bestraft, dass wir in einem Moment nicht richtig da waren. In der letzten halben Stunde des Spiels haben sie dann eine Top-Leistung abgerufen“, lobt Ruess.